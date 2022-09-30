Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da içme suyu borusunun tamiri sırasında göçük altında 20 yaşındaki iş makinesi operatörü Mehmet Aktaşoğlu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. İçme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan Mehmet A., ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aktaşoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.