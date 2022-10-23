23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Valilik duyurdu: 15 gün yasak

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde tüm gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 08:32
Takip Et

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler 15 gün yasaklandı

Valilik duyurdu: 15 gün yasak
+
Aa
-

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlar sonucu örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratıldığı ve silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden provokatif paylaşımlarla operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı çağrılar yapılarak kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında, can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi eylem, jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımızda, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11C maddesi gereğince 23 Ekim saat 00.01'den 6 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün yasaklanmıştır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
3
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
4
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
5
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
6
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
7
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿İşte Jesus'un Fenerbahçesi: Galatasaray ve Beşiktaş'a fark attı
﻿İşte Jesus'un Fenerbahçesi: Galatasaray ve Beşiktaş'a fark attı
﻿İşte Jesus'un Fenerbahçesi: Galatasaray ve Beşiktaş'a fark attı
﻿Valilik duyurdu: 15 gün yasak
﻿Valilik duyurdu: 15 gün yasak
﻿Valilik duyurdu: 15 gün yasak
﻿Peş peşe 2 cinayet
﻿Peş peşe 2 cinayet
﻿Peş peşe 2 cinayet
﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.