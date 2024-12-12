Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve destek çalışmaları gibi etkinlikler, 7 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır."

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