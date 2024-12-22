Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşlere 5 gün yasak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri kapsamında alınan karar duyuruldu. Açıklamada, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bazı etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

YASAK KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLER

Valilik açıklamasında, şu etkinliklerin yasaklandığı ifade edildi:

Açık alan etkinlikleri

Basın açıklamaları

Toplanma, yürüyüş ve mitingler

Açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi

Stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma

Afiş, pankart asma

Eylem etkinliklerine destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların il sınırlarına girişi

Bu yasak, Şanlıurfa ili merkezi ve ilçelerinde geçerli olacak ve 23 Aralık 2024 saat 00.01'den 27 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar sürecek.

YASAKLAMANIN AMACI

Açıklamada, alınan tedbirlerin; huzur, güvenlik, kişi dokunulmazlığı, kamu esenliği ve emniyetin sağlanması amacıyla yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin faaliyetlerinin yasaktan muaf olduğu belirtildi.