Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, husumetli olan iki aile arasında Yenişehir Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi, bıçak ve sopalarla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Kavganın ardından mahallede ve yaralıların bulunduğu hastanede polis ekipleri önlem aldı. (AA)
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