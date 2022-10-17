Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, husumetli olan iki aile arasında Yenişehir Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi, bıçak ve sopalarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Kavganın ardından mahallede ve yaralıların bulunduğu hastanede polis ekipleri önlem aldı. (AA)