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Husumet kavgası yine kanlı bitti: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:17
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Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 2 ölü

Husumet kavgası yine kanlı bitti: 2 ölü
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesinde yaşanan olayda aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Mehmet Kayhan, Cihan Kayhan ve İbrahim A. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kayhan ile Cihan Kayhan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Kaynak: İHA)

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