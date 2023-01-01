Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü

Başak Bozkurt idaresindeki otomobil, Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Sürücü Başak ile otomobildeki eşi Eyüp ve 4 yaşındaki kızları Mine Bozkurt ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozkurt ailesinin, Halfeti ilçesindeki yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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