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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobil çarpıştı, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 20:45
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü
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Başak Bozkurt idaresindeki otomobil, Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Sürücü Başak ile otomobildeki eşi Eyüp ve 4 yaşındaki kızları Mine Bozkurt ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt ailesinin, Halfeti ilçesindeki yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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