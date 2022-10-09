Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 20 R 6826 plakalı otomobil ile 42 AIC 475 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.