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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 21:17
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 20 R 6826 plakalı otomobil ile 42 AIC 475 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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