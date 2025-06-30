Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen, sürücüleri öğrenilemeyen 34 NJ 648 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 NJ 669 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 5 kişiyi bulundukları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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