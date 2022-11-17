Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

B.B. yönetimindeki 06 AS 382 plakalı otomobil, Birecik-Halfeti kara yolunun Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında M.A'nın kullandığı 33 F 5967 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
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