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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:48
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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B.B. yönetimindeki 06 AS 382 plakalı otomobil, Birecik-Halfeti kara yolunun Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında M.A'nın kullandığı 33 F 5967 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

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