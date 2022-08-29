İmamdan skandal sözler: Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları hedef aldığı ortaya çıktı. Dörtbudak konuyla ilgili konuşmalarının görüntüsünü, sosyal medya hesabından paylaştı.

İlgili görüntüde Dörtbudak, kadınların tayt giymesiyle ilgili şunları söyledi:

“Geçenlerde hanımla beraber dedik: ‘Çarşıda biraz alışveriş.’ yapalım. Yola çıktık ama insan çıktığına bin pişman oluyor. Gözünü yerden kaldırmayacaksın ancak kafana ne çarparsa önüne duvar mı geliyor? Kadın mı geliyor? Kim geliyor çarpacaksın yani. Kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş, ana-baba öğretmemiş. Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. ‘Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin?’ dedim. ‘İşte pijamam var.’ dedi. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudunun her şeyini belli eden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?”

"BÖYLE YAPARSAN PEDOFİLİ ARTAR!"

Dörtbudak, başka bir açıklamasında ise çocuklara elbise giydirilmesi nedeniyle pedofili suçunun arttığını savundu.

Dörtbudak, “Aile olarak, ana-baba olarak, reis olarak, çocuklarımızı iyi eğitmek, İslam’a göre giyim kuşamlarını, namazlarını, ibadetlerini, Kuranlarını… Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi. ‘E çocuktur.’ Çocuktur var mı? Çocuk kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur. Pedofili akımı sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, batının getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz. Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım.” ifadelerini kullandı.

TEPKİ GELDİ: "İSTİSMARI MEŞRU HALE GETİRMEKTEDİR"

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Avukat Hediye Gökçe Baykal, Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları hedef alan açıklamasını değerlendirdi. Baykal, İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın açıklamalarıyla pedofiliyi meşrulaştırdığını söyledi.

Baykal, “Açıklamayı bir ‘kamu görevlisinin’ yapması durumu daha da vahim hale getiriyor. Her şeyden önce çocuklara karşı cinsel istismar suçlarında fail ile empati yapmak yapılan en yaygın hata. Bu hatayı, çocuklara karşı işlenen bir cinsel suç için ‘Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım’ diyen Dörtbudak’ın açıklamasında da görüyoruz. Bu görüş; cinsel istismara gerekçe yaratmak ve meşru hale getirmektir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir gerekçe bu eylemi meşrulaştırmayacağı gibi eylemi meşrulaştırma hatası da suçun işlenmesinin önünü açar. Toplumdaki gericiliğin bir tezahürü olarak ortaya çıkan cinsel istismar suçları, çocuğun kapalı bir toplumda sessiz kalacağını, yaşadıklarını yakınlarıyla bile paylaşmayacağını kabulle çıkıyor. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak çocuğun cinsel istismarı suçunun da kadına karşı şiddet suçları gibi politik olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Baykal açıklamasının devamında, “Devlet görevlisi sıfatını taşıyan kimseler tarafından yapılan bu tür açıklamalar, maalesef bu suçların politik olduğu gerçeğini destekliyor. Çocukların insanca koşullarda, refah içinde büyüyebileceği bir yaşam hayali kuruyoruz, bu hayali gerçekleştirmek için de mücadeleye devam edeceğiz.” diye konuştu.