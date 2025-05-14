Şanlıurfa'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşerek öldü!

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşerek öldü!

Şanlıurfa'da 48 yaşındaki Ramazan Akdemir çalıştığı inşaatın 7'nci katından iş güvenliği eksikliği nedeniyle düşerek öldü. Akdemir'in 8 çocuğu olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da çalıştığı inşaatta 7’nci kattan düşen demirci ustası Ramazan Akdemir (48), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Paşabağı Mahallesi’nde ek adliye hizmet binası inşaatında meydana geldi. İnşaatta demirci ustası olarak çalışan Ramazan Akdemir, 7'nci katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattaki güvenlik filesine, buradan da zemine düştü.

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Durumu gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 ÇOCUK BABASI AKDEMİR ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. 8 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Akdemir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akdemir'in ölümüyle birlikte söz konusu inşaattaki iş güvenliği eksikliği akıllarda soru işareti yarattı.

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