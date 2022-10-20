Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Kent merkezi ile Birecik ve Akçakale ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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