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Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:09
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Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kent merkezi ile Birecik ve Akçakale ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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