Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı

Kadınlar tarafından parçalanan biberlerin bir süre güneşte bekletildiğini aktaran Işıkay, şöyle konuştu:"Bu sene kış mevsiminden dolayı hem biber rekoltesi düşük hem de geç oldu. Şanlıurfalılar olarak genellikle reçeli kahvaltılarda, öğün aralarında ve yemeklerde kullanırız. Bizim reçelin tadına bir defa bakan bir kişi başka salça yemez. 'Şimdiye kadar biz ne yemişiz?' diyorlar. Bizim organik biber salçamızın tadını alan bir daha bırakamıyor, bağımlısı oluyor. Üretilen biber salçamızı hem şehir içi hem şehir dışına yani Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Nasıl kayısı, incir, kiraz ve vişne reçeli varsa bizler de Şanlıurfalılar olarak isot reçeli yapıyoruz. Onların reçeli tatlı bizimki acıdır ama acıların en tatlısıdır."