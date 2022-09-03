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Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı

Şanlıurfa'da, yöre halkı tarafından "isot reçeli" olarak adlandırılan biber salçası üretimi başladı. Açık hava üretim tesisleri kuruldu, herkes biberin serdi ve üretim işte böyle başladı

Galeri Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:03
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Muhammed Bakır Mermer de biber salçasının Şanlıurfa'nın geleneksel bir ürünü olduğunu belirtti.

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Kadınlar tarafından parçalanan biberlerin bir süre güneşte bekletildiğini aktaran Işıkay, şöyle konuştu:"Bu sene kış mevsiminden dolayı hem biber rekoltesi düşük hem de geç oldu. Şanlıurfalılar olarak genellikle reçeli kahvaltılarda, öğün aralarında ve yemeklerde kullanırız. Bizim reçelin tadına bir defa bakan bir kişi başka salça yemez. 'Şimdiye kadar biz ne yemişiz?' diyorlar. Bizim organik biber salçamızın tadını alan bir daha bırakamıyor, bağımlısı oluyor. Üretilen biber salçamızı hem şehir içi hem şehir dışına yani Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Nasıl kayısı, incir, kiraz ve vişne reçeli varsa bizler de Şanlıurfalılar olarak isot reçeli yapıyoruz. Onların reçeli tatlı bizimki acıdır ama acıların en tatlısıdır."

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İsot reçelinin üretimi günlerce sürüyor

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Makinadan geçirilen biberler güneşte bekletiliyor

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Biberler küçültükten sonra isot reçeli yani salçasının üretimi için harekete geçiliyor.

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Kadınlar tarafından parçalanan biberlerin bir süre güneşte bekletildiliyor

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İsot üreticilerinden İsa Işıkay, AA muhabirine, temmuzdan itibaren biberlerin pazarlarda yerini aldığını ve salça yapımına başladıklarını söyledi

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Birçok yemeğe katılan salça, kış günlerinde kahvaltılarda içine yumurta kırılarak veya zeytinyağıyla tüketiliyor.

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Pazardan alınan biberler, daha çok kadınlar tarafından sap ve çöplerinden ayrıldıktan sonra parçalanarak naylonların üzerinde bir süre bekletiliyor. Daha sonra makinede çekilen biberler, havuzlarda güneşin durumuna göre 3-5 gün bekletilip hazır hale getiriliyor.

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İlkbaharda ekilen, yazın hasat edilmeye başlanan biberler, kamyonlarla pazarlara getiriliyor.

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