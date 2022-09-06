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Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 05:41
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Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Mahmut ve 33 yaşındaki Arzı E. çifti arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut E, tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Şüpheli Mahmut E, mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı.

Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi. (AA)

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