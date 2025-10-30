Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan mezarlıkta bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Resim : 1

KABİR ZİYARETİNDE ŞOKE OLDU

Eşinin kabrini ziyaret etmek üzere mezarlığa giden K.S., yerde ceninden büyük bir bebek cesedi gördü. K.S., cesedin sokak köpekleri tarafından parçalanmaması için mezar kazıp toprağa gömdü ve ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Resim : 2

MEZARLIKTA İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Resim : 3

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.