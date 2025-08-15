Şanlıurfa'da karı-koca feci şekilde öldürüldü! 5 yaşında Dicle kayıp: Polis, küçük kızı arıyor

Şanlıurfa’da bir evde işlenen cinayet gizemini koruyor. Evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulunan inşaat işçisi Sinan ve Kadriye Ejder’in 5 yaşındaki kızları Dicle kayıp. Ekipler, küçük çocuğu bulabilmek için seferber oldu.

Olay, sabah saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Ejder'in evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder'i yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, çiftin kızları Dicle'nin ise evde olmadığını tespit etti. Çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Olayı duyup gelen çiftin yakınları, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

