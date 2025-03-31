Şanlıurfa'da kız alıp verme kavgası kanlı bitti: Hastaneye akın ettiler

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, Suruç ilçesine bağlı Büyükziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında kız alıp verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kavgada yaralanan A.S. (50), M.S. (60), F.S. (42) ile V.S. (29), İ.S. (38), İ.T. (49) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kavga sonrası jandarma ekipleri, Büyükziyaret Mahallesi ve Suruç Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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