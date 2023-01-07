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Kız öğrenci yurdunun taşınma kararı terlik ve pijamayla protesto edildi

Şanlıurfa'da kız öğrencilerden Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan taşınma kararı protesto edildi. Pijama ve terliklerle yurt binası önüne çıkan kızlar kararı protesto etti. Erkek öğrenci yurdunun kolonlarının çürümesi nedeniyle kız öğrenci yurduna, kızların ise kuruma ait bir başka yurda taşınmasına karar verildiği öğrenildi

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:17
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Şanlıurfa’da kız yurdunda taşınma protestosu

Kız öğrenci yurdunun taşınma kararı terlik ve pijamayla protesto edildi
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Şanlıurfa’da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda taşıyıcı kolonların çürümesi üzerine erkek öğrencilerin, kız öğrencilerin kaldığı yurda nakledilmesine karar verildi. Kendilerinin de başka bir yurda yerleştirilmesi kararlaştırılan kız öğrenciler, terlik ve pijamalarıyla çıktıkları yurt binası önünde kararı alkışlarla protesto etti.



Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Mehmet Akif İnan Erkek Öğrenci Yurdu’nun, bodrum kattaki taşıyıcı kolonlarının çürüdüğü gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi. Yurtta kalan 180 öğrencinin, KYK’ya bağlı Refahiye Mahallesi’ndeki 265 kız öğrencinin kaldığı yurt binasına taşınması istendi. Kız yurdunda kalan öğrencilerin ise Osmanbey Kampüsü’nde bulunan Hacer Ana Kız Yurdu’na gönderilmesi kararlaştırıldı. 
Kendilerine gerekçe gösterilmeden yurdun boşaltılmasının istendiğini belirten kız öğrenciler, terlik ve pijamalarıyla yurt binası önünde toplanıp, kararı alkışlarla protesto etti.



TAŞYICI KOLONLAR ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ

Protesto üzerine yurda gelen Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile Yurt Müdürü Nazlı Nigar Tiyenç, öğrencileri sakinleştirerek yurt salonunda açıklamada bulundu. Halil Eren, erkek öğrencilerin kaldığı yurt binasının taşıyıcı kolonlarının özelliğini kaybettiği için bu kararı aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Mehmet Akif İnan Erkek Öğrenci Yurdu’nun yurt müdürü bize aşağı bodrum katında bir tadilat olması gerektiğini, onunla ilgili bir çalışma yapmamızı istedi. Tadilat nedir diye gidip bakayım dedim. Gittim baktım, taşıyıcı kolanlar taşıyıcılık özelliğini kaybetmiş. Eski bir bina, 50 yıllık. Hemen akabinde Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nden ve teknik elemanlar getirdim. O kolonların taşıyıcılık özelliğini kaybettiğini ve hemen oranın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Hızlı bir şekilde teknik ekiplerden rapor aldım. Raporda hemen oranın tahliye edilmesi gerekiyor. En ufak bir şeyde orası hemen yana yatar. Tahliye kararına vardık, çünkü insan önemli. Bu yüzden böyle bir karar aldık.” (DHA)

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