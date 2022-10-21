22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı

Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı

Şanlıurfa’da 4 çocuk annesi yabancı uyruklu kadın, tartışma sonrası silahını eline alan kocasından kurtulmak için kaçtığı balkonda öldürüldü.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 23:37
Takip Et

Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı

Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
+
Aa
-

İHA - Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında yaşandı.

İddiaya göre, dini nikahlı yabancı uyruklu Hena Şeyh Muhammed (31) ile kocası Fariz Al Halil arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında evdeki tabancasını eline alan Fariz Al Halil, 4 çocuğunun gözü önünde eşini vurmaya kalkıştı. Evin içerisinde kaçacak yer bulamayan çaresiz kadın, balkona koşup çevredekilerden yardım istedi.

Gözünü kırpmadan öldürdü

Çaresizce çevredekilerden yardım isteyen kadının peşinden balkona çıkan cani koca, silahla ateş etti.

Genç kadın yere yığılırken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi.

Eve giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan cani koca ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
2
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
3
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
5
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
6
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
7
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.