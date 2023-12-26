Şanlıurfa’da köpeği römorka bağlayıp sürükleyen vicdansıza ceza

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da köpeği römorka bağlayıp sürükleyen vicdansıza ceza
Şanlıurfa Siverek'te bir köpeği aracın römorkuna bağlayarak sürükleyen şahsa cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir şahsın traktör römorkuna bağlayarak sürüklediği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine düğmeye basan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan araştırmada, köpeği traktör römorkuna bağlayan H.D (57) adli şahıs tespit edildi.

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KÖPEK RÖMORKTAN ATLADI DEDİ

Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.D. karakoldaki ifadesinde, ‘köpeğin kendisine ait olduğunu traktör römorkunda götürürken atladığı ve fark etmediğini, asla köpeğe işkence etmeyeceğini’ söylediği bildirildi.

aw106822-02.jpgCEZADAN KAÇAMADI

H.D.'nin ifadesine rağmen trafik jandarma tarafından 2732 TL para cezasına çarptırılan şüpheli şahıs Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Köpeğin sağlığının iyi olduğu ve kontrollerin yapılması için İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bilgi verildiği söylendi.

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