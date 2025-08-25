Şanlıurfa'da korkunç kaza....Motosiklete binmeyip ailesinden kaçtı! 3 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine Bağlı Seydo Atilla Mahallesinde meydana geldi. Ara sokakta bekleyen 3 yaşındaki Bahoz Ali İ.’nin yanına giden anne ve babası motosiklete bindirmek istedi.

Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koştu. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koştu.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 10 METRE SÜRÜKLENDİ

Aniden yola çıkan küçük çocuğa, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülen çocuğun, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.