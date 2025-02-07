Şanlıurfa’da korkunç olay! 2 çocuk annesi yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Şanlıurfa'da yaşanan korkunç olayda, 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Gülcan A., yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolu üzerine meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yerde hareketsiz yatan kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

anliurfada-korkunc-olay-2-cocuk-annesi-yol-kenarinda-basindan-vurulmus-halde-bulundu-yenicag-1.jpg

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından tabanca ile vurulduğu belirlenen Gülcan A., Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

anliurfada-korkunc-olay-2-cocuk-annesi-yol-kenarinda-basindan-vurulmus-halde-bulundu-yenicag-2.jpg

Burada ilk müdahalesi yapılan Gülcan A., daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

anliurfada-korkunc-olay-2-cocuk-annesi-yol-kenarinda-basindan-vurulmus-halde-bulundu-yenicag-3.jpg

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

anliurfada-korkunc-olay-2-cocuk-annesi-yol-kenarinda-basindan-vurulmus-halde-bulundu-yenicag-4.jpg

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

anliurfada-korkunc-olay-2-cocuk-annesi-yol-kenarinda-basindan-vurulmus-halde-bulundu-yenicag-5.jpg

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

anliurfada-korkunc-olay-2-cocuk-annesi-yol-kenarinda-basindan-vurulmus-halde-bulundu-yenicag-6.jpg

anliurfada-korkunc-olay-2-cocuk-annesi-yol-kenarinda-basindan-vurulmus-halde-bulundu-yenicag-7.jpg

Son Haberler
Gençlerbirliği'ne Rumen forvet
Gençlerbirliği'ne Rumen forvet
Narin Güran cinayetinde flaş Enes Güran kararı
Narin Güran cinayetinde flaş Enes Güran kararı
Hatayspor'dan ayrılan Rigoberto Rivas Kocaelispor'da
Hatayspor'dan ayrılan Rigoberto Rivas Kocaelispor'da
Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! İstanbul'u işaret etti, tarih verdi
Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! İstanbul'u işaret etti, tarih verdi
Galatasaray'ın hedefindeki İspanyol
Galatasaray'ın hedefindeki İspanyol