Şanlıurfa'da 3 katlı binanın giriş katındaki evin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin bir duvarı yıkılırken mutfakta bulunan buzdolabı ve çeşitli ev eşyalar sokağa savruldu. Patlamada bir anne ve 3 çocuğu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın yaşandığı evde detaylı inceleme yaptı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.