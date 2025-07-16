Şanlıurfa'da korkutan yangın: 3 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da korkutan yangın: 3 kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa'da bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan ise apartmanda mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. İçeri giren ekipler, içerdeki 1'i çocuk 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen şahıslar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

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