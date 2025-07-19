Şanlıurfa’da kum kamyonu şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da kum kamyonu şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kum kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman kara yolunun Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. idaresindeki kum kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon vinç yardımıyla şarampolden çıkarıldı.

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