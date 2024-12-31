Şanlıurfa'da kuyumcudan altın hırsızlığı: 6 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım’da Eyyübiye ilçesinde bir kuyumcu atölyesinin önünde meydana gelen altın hırsızlığı olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayda, kar maskeli 2 şüpheli, iş yerinin önünde bulunan 5 kilogram altını çalarak kayıplara karıştı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI, YAPILAN ARAMALARDA YAKLAŞIK 2 KİLO ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren ve organize eden 11 şüpheliyi tespit ederek operasyon düzenledi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 lira, 1.100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi.

6 ZANLI TUTUKLANDI, 5'İ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.