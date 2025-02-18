Şanlıurfa'da magandalar aracın önünü kesip öldüresiye darp etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da magandalar aracın önünü kesip öldüresiye darp etti!

Şanlıurfa'da trafik magandaları bir aracın önünü kesip öldüresiye darp ettiler. Ellerinde sopalarla saldırdılar. Sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafikte aracından kavga etmek için çıkanların ehliyetine el konulacağını söylemişti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kuzeydoğu Çevreyolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki araçlardan inen bir grup önünü kestikleri aracın sürücüsünü sopalarla darp etti. Sopalarla aracın camına ve kaportasına vuran şahısları çevredekiler engellemeye çalıştı.

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Bir türlü sakinleşmeyen grup, daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Polisi arayan şahıs, kavgayı anlatırken sürücüyü ölesiye dövdüklerini belirtti. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken olayın nedeni ise henüz öğrenilemedi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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