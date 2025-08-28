Şanlıurfa’da maskeli çete çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da alacak meselesi nedeniyle yüzlerini kar maskesiyle gizledikten sonra oteli kurşunladıkları öne sürülen 8 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı.

Olay, 25 Ağustos'ta Sarayönü Caddesi'ndeki 5 katlı otelde meydana geldi. Bir grup, plakası öğrenilemeyen minibüsle alacaklı olduklarını ileri sürdükleri otelin önüne geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, aracın arka kapısını açıp otele peş peşe ateş açtıktan sonra kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların minibüsle otel önüne gelip ateş açtıktan sonra aynı araçla uzaklaştıkları görüldü. Görüntülerde ateş açıldığı sırada otel önünde bulunanlar ile esnaf ve çocukların panikle kaçtığı anlar da yer aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda saldırıda kullanılan minibüs ile 1 pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

