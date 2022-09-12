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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. 16 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 22:08
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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. 16 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. 16 kişi yaralandı
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Ercan Yıldırım (41) yönetimindeki 16 SAF 13 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun hastane kavşağında mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu Mahsun İris (21) idaresindeki 34 EB 3167 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin, işlerini tamamlayıp Siverek'teki evlerine döndükleri öğrenildi. (AA)

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