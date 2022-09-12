Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

41 yaşındaki Ercan Yıldırım yönetimindeki otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun hastane kavşağında mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu 21 yaşındaki Mahsun İris idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mevsimlik tarım işçilerinin, işlerini tamamlayıp Siverek'teki evlerine döndükleri öğrenildi.
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