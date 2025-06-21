Şanlıurfa’da motosiklet kazası: Facia teğet geçti!

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da motosiklet kazası: Facia teğet geçti!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Hilvan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Gölcük yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İshak B. yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu. Kazada sürücü İshak B. hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yaşanan kazada, kaldırımda yürüyen çocukların son anda kurtulmaları ve kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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