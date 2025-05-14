Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı. 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servis minibüsünün TIR'a çarptığı kazada, 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. R.Ç.'nin kullandığı 63 AIT 160 plakalı öğrenci servis minibüsü, A.A.'nın kullandığı 06 FB 0687 plakalı TIR’a çarptı.

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Kazada servis sürücüsü ve araçtaki 8 öğrenci yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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