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Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

Şanlıurfa’da alacak verecek kavgasından haberi olmayan şahıs, pamuk suladığı tarlada öldüresiye dövülerek, videoya kaydedildi. Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 13:49
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Şanlıurfa'da öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler
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İHA'nın haberine göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dolutepe kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. 

Kavga bittikten sonra eline sopa alan şahıslar, tarlada pamuk sulayan ve olaydan haberi olmayan Cemil Ç.’nin (53) yanına gitti.

Cemil Ç.’yi darp etmeye başlayan şahıslar, o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde ellerinde sopalar olan şahısların yerdeki Cemil Ç.'ye vurması ve araya girenlerin ayırmak istemesi yer alıyor.

Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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