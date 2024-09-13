Şanlıurfa'da ölen güvenlik korucusunun son görüntüleri

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, tüm yıl boyunca çapraz ateşe tutularak öldürülen güvenlik korucusu Raşit Kaya'nın (40) ailesi, başarısızların yakalanması için görevliden yardım talebinde bulunuldu. Geride 7 çocuğuu bırakan Kaya'nın yakınları, olay üzerinden 1,5 yıl tutulmasına rağmen başarısızların hala yakalanmamış olmasından endişe duyuluyor. Olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklanmasına rağmen, katılanların iddia ettiği diğer 4 kişinin ise hala serbest olduğu belirtiliyor. Kaya'nın ölümünden hemen önce benzer bir saldırının atlatıldığı ve cep telefonu kamerasında yaşadıkları ortaya çıktı.

Geçen yıl 25 Mayıs'ta, Viranşehir'in Mimar Sinan Caddesi'nde, Raşit Kaya'nın kullandığı 51 ES 202 plakalı otomobilin kimliği belirsiz kişiler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Çapraz ateşe maruz kalan Kaya, vücuduna isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki kadının hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vermesine rağmen yapılan müdahalelere rağmen Kaya kurtarılamadı.

Raşit Kaya, ölümünden 24 gün önce de benzer bir maruziyet yaşadı. Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken yine kimliği belirsiz kişilerce uzun makineli silahlarla düzenlenen saldırıda yara almadan kurtulmayı başardıan Kaya'nın yanında bulunan bir kişi ise yaralandı. İlk saldırıdan sonra Kaya, cep telefonuyla çektiği bir videoda yaşananları anlatmış ve kendisine yönelik tehdidin patlamalarına gözlerin önüne sermişti.

Şanlıurfa Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırının terörle ilgili olmadığını, kişisel bir husumetten kaynaklandığını belirttiğini ve soruşturmanın bu doğrultuda sürdüğünü kaydetti.

Kaya'nın ölümünün ardından 1,5 yıllık bir sürede geçen, suçluların hala yakalanmamış olması ailesini derinden sarsmış durumda. Raşit Kaya'nın ağabeyi Enver Kaya, kardeşinin mezarı başında yaptığı açıklamada, "Kardeşim hain bir saldırıda hayatını kaybetti ve 7 çocuğu yetim kaldı. Aradan geçen zamana rağmen gerçek başarısızlar hala dışarıda. Hasan Beğen ve İbrahim Doğan tutuklandı, ancak katılan diğer 4 kişi hala Serbestçe devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz ve belgelerin adalete teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.