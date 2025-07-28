Şanlıurfa’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kaynak: ANKA
Şanlıurfa’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, orman yangınları riskine karşı kentteki ormanlık alanlara girişleri yasakladı. 31 Ekim’e kadar ateşli piknik yapmak da yasak kapsamında olacak.

Türkiye genelinde artan orman yangınları nedeniyle Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde bir dizi önlem aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı, ayrıca ormanlara yakın mesire ve ağaçlık alanlarda da ateşli piknik yapılmasına 31 Ekim 2025 tarihine kadar izin verilmeyeceği bildirildi.

Alınan karara göre, ormanlık alanlarda ve çevresinde mangal, semaver gibi ateşle kullanılan ekipmanların kullanılması da yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Valilik, yasağın uygulanması için denetimlerin artırılacağını belirtti. Jandarma, Emniyet, Orman Muhafaza Birimleri ve Belediye Zabıtaları, yasaklara uyulup uyulmadığını düzenli olarak kontrol edecek.

Son Haberler
Gazipaşa karıştı! Selinus Sahili’nde 500 metrelik sır perdesi: Çocukları mı hasta etti?
Gazipaşa karıştı! Selinus Sahili’nde 500 metrelik sır perdesi!
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mertens'in yerine 22 milyon Euro'luk genç yıldız...
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mertens'in yerine 22 milyon Euro'luk genç yıldız...
Erdoğan’dan gündemi sallayacak açıklama!
Erdoğan’dan gündemi sallayacak açıklama!
Malatya’da çocuklarla sinema keyfi: 'Cennetin Çocukları' İzlendi
Çocuklarla sinema keyfi: 'Cennetin Çocukları' izlendi!
New York borsası çalkalanıyor: Ticaret anlaşmaları ve Fed kararı ne getirecek? (28 Temmuz 2025)
New York borsası çalkalanıyor: Ticaret anlaşmaları ve Fed kararı ne getirecek?