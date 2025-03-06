Şanlıurfa’da otel odasında intihar! İsmi Umut'tu, daha 22 yaşındaydı...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da bir otelde konaklayan 22 yaşındaki Umut Can H., kaldığı odada intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Haliliye ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, otelin 4'üncü katındaki odada kalan 22 yaşındaki Umut Can H., henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Bir süre haber alınamayan gencin odasına bakan otel çalışanları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri odada inceleme yaptı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından gencin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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