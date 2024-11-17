Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Baba ve 6 aylık oğlu öldü

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Baba ve 6 aylık oğlu öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü eczacı Ceyhun Kafadenk (36) ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif yaşamını yitirdi, eşi Fatma Kafadenk (28) ise ağır yaralandı.

Kaza, Hilvan-Siverek kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Eczacı Ceyhun Kafadenk'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 APK 111 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceyhun Kafadenk ve oğlu Mehmet Akif'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fatma Kafadenk ise Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba-oğulun cansız bedenleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Fatma Kafadenk'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Baba ve 6 aylık oğlu öldü

Son Haberler
23 yıl önce gazi olduktan sonra kurduğu TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapıyor
23 yıl önce gazi olduktan sonra kurduğu TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapıyor
İspanyollar Arda Güler’i manşete taşıdı. Real Madrid’deki oyununa dikkat çekti
İspanyollar Arda Güler’i manşete taşıdı. Real Madrid’deki oyununa dikkat çekti
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Hiçbir sanatçı oynayacağı rolü gerçek hayatta görmeden başarıyla oynayamaz
Hiçbir sanatçı oynayacağı rolü gerçek hayatta görmeden başarıyla oynayamaz
Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ nedeniyle övdü: Türkiye için ileri derecede sorumluluk alan liderdir
Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ nedeniyle övdü: Türkiye için ileri derecede sorumluluk alan liderdir