Şanlıurfa'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: Sürücü öldü

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: Sürücü öldü

Şanlıurfa'da park halindeki kamyonete otomobil çarptı. 38 yaşındaki kamyonet sürücüsü Ali Taş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Gıda ve Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Yük taşımacılığı yapan Ali Taş'ın bulunduğu 27 GH 779 plakalı park halindeki kamyonete sürücüsü öğrenilemeyen 63 M 8855 plakalı otomobil çarptı. Taş, kamyonet içerisinde sıkışırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Taş, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Taş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Taş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ali Taş'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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