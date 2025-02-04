Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Halil K. yönetimindeki 33 AYL 841 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Hakan Aydın’a (49) çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hakan Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Halil K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Ege Denizi beşik gibi! Bir deprem daha (4 Şubat 2025)
Ege Denizi beşik gibi! Bir deprem daha (4 Şubat 2025)
Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Enginyurt'a destek
Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Enginyurt'a destek
Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı
Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Beylikdüzü’nde tır alevler içinde kaldı
Beylikdüzü’nde tır alevler içinde kaldı