"Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik” demişti! İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu

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"Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik” demişti! İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in yıllar önce bir televizyon programına verdiği röportajda "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" sözleri gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses'in gidemediği Oxford’da torunu okuyacak.

İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford yolcusu. Çocuklarıyla arası kavgalı olan ünlü türkücü, torunu Berfin ile gündeme geldi.

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OXFORD’A BAŞVURUDA BULUNDU

Harran Üniversitesi reklamcılık bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili, eğitimine yurt dışında devam edecek. Eğitiminde yükselmek isteyen Karakeçeli, Oxford'a başvurdu.

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YILLAR ÖNCE SÖYLEDİĞİ SÖZLER DE GÜNDEM OLDU

Karakeçeli'nin Oxford başvurusu beklenirken İbrahim Tatlıses'in yıllar önce söylediği sözler de gündem oldu.

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"ŞANLIURFA'DA OXFORD VARDI DA BİZ Mİ GİTMEDİK”

Tatlıses, katıldığı televizyon programında "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik?" demiş ve sözleri uzun yıllar gündem olmuştu.

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