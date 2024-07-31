Şanlıurfa'da polis kıyafetiyle kuyumcu soyan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da polis kıyafetiyle kuyumcu soyan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

Şanlıurfa’da polis kıyafeti giyerek kuyumcu ve kuzenini soyan 7 zanlıdan 5’i tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kuyumcu Vahit E. ve kuzeni Naci S., evde uyudukları sırada kapıya gelen kişilerin polis üniforması giymiş olduğunu gördü.

İçeri giren 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.’yi yere yatırıp kelepçeleyerek evde arama yapacaklarını belirtti. Şüpheliler, evde buldukları kasayı açarak 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ve 1 bilgisayarı çaldı.

Vahit E. ve Naci S., kelepçeli halde komşularına haber vererek yardım istedi. Soyulduklarını anlayan mağdurlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıların eşkâlini belirledi. Şanlıurfa merkez ve Harran ilçesinde yapılan operasyonlarda F.A., A.D., O.Z., E.B., H.B., H.D. ve H.B. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D., O.Z., İ.H.D., H.B. ve F.A. tutuklanırken, 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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