Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

M.S. idaresindeki 06 ZTH 21 plakalı kamyon, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile oğlu R.S. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)
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