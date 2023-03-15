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Övünülen yolların son hali. Sel ana yolu yuttu

Hilvan - Bozova yolu Ördek Köyü noktasında sel suları karayolunu yuttuğu görüntüler sonrasında, “Övünülen yolların son hali” yorumu yapıldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:48
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Şanlıurfa'da sel ana yolu yuttu

Övünülen yolların son hali. Sel ana yolu yuttu
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Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı, 6 kişi sel sularına kapıldı, dört kişi öldü. Adıyaman'da da bir kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa‘da yaşanan sel sonrası Hilvan - Bozova yolu Ördek Köyü noktasında sel suları karayolunu yuttu. O anlar bir yurttaşın kamerasına yansıdı. 

Sel sularının karayolunu yuttuğu görüntüler sonrasında, “Övünülen yolların son hali” yorumu yapıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 5 kişiyi de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, Adıyaman'ın Tut ilçesi ile Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Adıyaman'ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştü. 1 konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Kayıp durumda olan 3 vatandaş için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesine 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personel görevlendirildi. Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu sevk edildi.

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