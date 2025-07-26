Şanlıurfa'da sıcaklık 55 dereceyi gördü

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sıcaklık 55 dereceyi gördü

Termometrelerin 55 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa’da vatandaşlar, aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlara sığındı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 55 dereceye kadar çıktı. Kavurucu sıcaklık, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar, serinlemek için Balıklıgöl çevresindeki park ve yeşil alanlara akın etti. Ağaçların gölgelerinde oturanların yanı sıra, bazı kişiler şapka ve şemsiye gibi önlemlerle güneşten korunmaya çalıştı.

Toplu taşıma araçlarını kullananlar ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs duraklarına kurduğu soğuk buharlı serinletme sisteminden faydalandı.

Sıcak havanın etkisiyle kentin yoğun cadde ve sokaklarında da belirgin bir tenhalık göze çarptı.

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