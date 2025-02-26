Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon! 23 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon! 23 gözaltı

Şanlıurfa polisi, silah kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına alındı. Dron destekli düzenlenen operasyonda kalaşnikof, piyade tüfeği ve çeşitli suç malzemeleri ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dron destekli operasyonda 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 11 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, 2 bin 683 adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 adet balistik yelek, 740 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 buçuk gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içme düzeneği ve içerisinde 100 mililitre sıvı madde, 2 adet çalıntı ve 1 adet şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 kişi karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon! 23 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon! 23 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon! 23 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon! 23 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon! 23 kişi yakalandı

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