Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEK
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin silah kaçakçılığıyla mücadelesinin devam ettiğini bildirdi.
İl Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 76 uzun namlulu silah parçası, 19 şarjör, 410 bixi mühimmatı ve 147 uzun namlulu piyade tüfeği mühimmatının ele geçirildiğini belirten Şıldak, iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.