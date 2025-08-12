Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 1 adet aslan kafası motifli eski ahşap Osmanlı silahı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet silah üst kapağı, 2 adet şarjör, 32 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek, 8 adet desenli bıçak ve kılıç, çok sayıda değişik cinste tabanca parçası, silah tamir ve yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.