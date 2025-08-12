Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda aralarında aslan kafası motifli eski ahşap Osmanlı silahının da olduğu silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 1 adet aslan kafası motifli eski ahşap Osmanlı silahı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet silah üst kapağı, 2 adet şarjör, 32 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek, 8 adet desenli bıçak ve kılıç, çok sayıda değişik cinste tabanca parçası, silah tamir ve yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Ekrem İmamoğlu iktadara işaret etti: Sistem çöktü
Ekrem İmamoğlu iktadara işaret etti: Sistem çöktü
Cari açık beklentinin üstünde gerçekleşti
Cari açık beklentinin üstünde gerçekleşti