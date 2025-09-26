Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu!

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu!

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.3 kişi ise yakalanıp gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 3 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet MP5 makinalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 560 adet kaleşnikof fişeği, 10 adet kaleşnikof şarjörü, 1 silah üstü dürbün, 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen takı, 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen kase, 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen bilezik parçası, 49 sikke ve 1 adet el detektörü ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

