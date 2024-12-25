Şanlıurfa'da silahlı 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü

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Şanlıurfa'da silahlı 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa’da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Sefer Gümüşkolan (43), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mehmetçik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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Kavgada, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, Sefer Gümüşkolan’a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gümüşkolan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gümüşkolan, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sefer Gümüşkolan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürülürken, olayın yaşandığı mahallede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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